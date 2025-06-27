QuotazioniSezioni
Valute / WETH
Tornare a Azioni

WETH: Wetouch Technology Inc

1.27 USD 0.01 (0.79%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WETH ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.22 e ad un massimo di 1.33.

Segui le dinamiche di Wetouch Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WETH News

Intervallo Giornaliero
1.22 1.33
Intervallo Annuale
0.76 2.96
Chiusura Precedente
1.26
Apertura
1.26
Bid
1.27
Ask
1.57
Minimo
1.22
Massimo
1.33
Volume
33
Variazione giornaliera
0.79%
Variazione Mensile
19.81%
Variazione Semestrale
-11.19%
Variazione Annuale
-37.44%
21 settembre, domenica