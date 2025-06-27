Valute / WETH
WETH: Wetouch Technology Inc
1.27 USD 0.01 (0.79%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WETH ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.22 e ad un massimo di 1.33.
Segui le dinamiche di Wetouch Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WETH News
- Wetouch Technology annuncia dimissioni dal consiglio e piani per nuove nomine
- Wetouch Technology announces board resignation and plans for new appointments
- WeTouch reports $6 million net income for 2024, projects 97% profit growth
- Wetouch receives Nasdaq notice for Q2 filing delay
- United States’ Bitcoin Holdings Top $24 Billion After Ruling Out Buying
- WeTouch Technology receives Nasdaq compliance extension amid filing delays
Intervallo Giornaliero
1.22 1.33
Intervallo Annuale
0.76 2.96
- Chiusura Precedente
- 1.26
- Apertura
- 1.26
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Minimo
- 1.22
- Massimo
- 1.33
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- 0.79%
- Variazione Mensile
- 19.81%
- Variazione Semestrale
- -11.19%
- Variazione Annuale
- -37.44%
21 settembre, domenica