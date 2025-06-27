Devises / WETH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WETH: Wetouch Technology Inc
1.27 USD 0.01 (0.79%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WETH a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.22 et à un maximum de 1.33.
Suivez la dynamique Wetouch Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WETH Nouvelles
- Wetouch Technology annonce une démission au conseil d’administration
- Wetouch Technology announces board resignation and plans for new appointments
- WeTouch annonce un bénéfice net de 6 millions $ pour 2024, prévoit une croissance de 97%
- WeTouch reports $6 million net income for 2024, projects 97% profit growth
- Wetouch receives Nasdaq notice for Q2 filing delay
- United States’ Bitcoin Holdings Top $24 Billion After Ruling Out Buying
- WeTouch Technology receives Nasdaq compliance extension amid filing delays
Range quotidien
1.22 1.33
Range Annuel
0.76 2.96
- Clôture Précédente
- 1.26
- Ouverture
- 1.26
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Plus Bas
- 1.22
- Plus Haut
- 1.33
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- 0.79%
- Changement Mensuel
- 19.81%
- Changement à 6 Mois
- -11.19%
- Changement Annuel
- -37.44%
20 septembre, samedi