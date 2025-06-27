통화 / WETH
WETH: Wetouch Technology Inc
1.27 USD 0.01 (0.79%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WETH 환율이 오늘 0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.22이고 고가는 1.33이었습니다.
Wetouch Technology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WETH News
- Wetouch Technology, 이사회 사임 발표 및 신규 임명 계획
- Wetouch Technology announces board resignation and plans for new appointments
- WeTouch reports $6 million net income for 2024, projects 97% profit growth
- Wetouch receives Nasdaq notice for Q2 filing delay
- United States’ Bitcoin Holdings Top $24 Billion After Ruling Out Buying
- WeTouch Technology receives Nasdaq compliance extension amid filing delays
일일 변동 비율
1.22 1.33
년간 변동
0.76 2.96
- 이전 종가
- 1.26
- 시가
- 1.26
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- 저가
- 1.22
- 고가
- 1.33
- 볼륨
- 33
- 일일 변동
- 0.79%
- 월 변동
- 19.81%
- 6개월 변동
- -11.19%
- 년간 변동율
- -37.44%
20 9월, 토요일