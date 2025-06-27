Währungen / WETH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WETH: Wetouch Technology Inc
1.27 USD 0.01 (0.79%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WETH hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.22 bis zu einem Hoch von 1.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wetouch Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WETH News
- Rücktritt im Board of Directors von Wetouch Technology
- Wetouch Technology announces board resignation and plans for new appointments
- WeTouch meldet 6 Mio. USD Nettogewinn für 2024 und prognostiziert Gewinnwachstum von 97 %
- WeTouch reports $6 million net income for 2024, projects 97% profit growth
- Wetouch receives Nasdaq notice for Q2 filing delay
- United States’ Bitcoin Holdings Top $24 Billion After Ruling Out Buying
- WeTouch Technology receives Nasdaq compliance extension amid filing delays
Tagesspanne
1.22 1.33
Jahresspanne
0.76 2.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.26
- Eröffnung
- 1.26
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Tief
- 1.22
- Hoch
- 1.33
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 0.79%
- Monatsänderung
- 19.81%
- 6-Monatsänderung
- -11.19%
- Jahresänderung
- -37.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K