通貨 / WETH
WETH: Wetouch Technology Inc
1.26 USD 0.05 (3.82%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WETHの今日の為替レートは、-3.82%変化しました。日中、通貨は1あたり1.19の安値と1.33の高値で取引されました。
Wetouch Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WETH News
- ウィータッチ・テクノロジー、取締役辞任と新任計画を発表
- Wetouch Technology announces board resignation and plans for new appointments
- WeTouch reports $6 million net income for 2024, projects 97% profit growth
- Wetouch receives Nasdaq notice for Q2 filing delay
- United States’ Bitcoin Holdings Top $24 Billion After Ruling Out Buying
- WeTouch Technology receives Nasdaq compliance extension amid filing delays
1日のレンジ
1.19 1.33
1年のレンジ
0.76 2.96
- 以前の終値
- 1.31
- 始値
- 1.32
- 買値
- 1.26
- 買値
- 1.56
- 安値
- 1.19
- 高値
- 1.33
- 出来高
- 135
- 1日の変化
- -3.82%
- 1ヶ月の変化
- 18.87%
- 6ヶ月の変化
- -11.89%
- 1年の変化
- -37.93%
