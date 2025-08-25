FiyatlarBölümler
W: Wayfair Inc Class A

89.33 USD 0.98 (1.11%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

W fiyatı bugün 1.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.93 ve Yüksek fiyatı olarak 91.76 aralığında işlem gördü.

Wayfair Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
88.93 91.76
Yıllık aralık
20.41 91.77
Önceki kapanış
88.35
Açılış
90.85
Satış
89.33
Alış
89.63
Düşük
88.93
Yüksek
91.76
Hacim
6.465 K
Günlük değişim
1.11%
Aylık değişim
21.49%
6 aylık değişim
182.42%
Yıllık değişim
59.52%
21 Eylül, Pazar