Dövizler / W
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
W: Wayfair Inc Class A
89.33 USD 0.98 (1.11%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
W fiyatı bugün 1.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.93 ve Yüksek fiyatı olarak 91.76 aralığında işlem gördü.
Wayfair Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
W haberleri
- Jefferies, Wayfair'ın hedef fiyatını CEO teşvik planı nedeniyle 91 dolardan 102 dolara yükseltti
- Wayfair stock price target raised to $102 from $91 at Jefferies on CEO incentive plan
- Wayfair yönetim kurulu CEO Niraj Shah için performans hisse birimi hibesi onayladı
- Wayfair board approves performance stock unit grant for CEO Niraj Shah
- Shopify vs. Wayfair: Which E-commerce Stock is a Better Investment?
- Retail Sales Continue to Soar on Robust Demand: 4 Stocks with Upside
- Evercore ISI, piyasa zorlukları nedeniyle Wayfair hisse fiyat hedefini 100 dolara düşürdü
- Evercore ISI lowers Wayfair stock price target to $100 on market challenges
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- What Is An Outside Day In Stock Charts? Spot This Move In Stocks To Reap More Gains
- What Makes Wayfair (W) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Despite Fast-paced Momentum, Wayfair (W) Is Still a Bargain Stock
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Wayfair Inc. (W) ayfair Inc. Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing
- Wayfair stock hits 52-week high at 81.95 USD
- Why Is Wayfair (W) Up 5.4% Since Last Earnings Report?
- Is Sprouts Farmers Market (SFM) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- Top E-Commerce Stocks to Watch Amid Sustainable Growth Trends
- Jim Cramer Blasts Trump's Furniture Tariffs - Williams-Sonoma (NYSE:WSM)
- Williams-Sonoma offers latest signal of a rebounding furniture market
- Dow Loses About 350 Points After Record-Breaking Run
- Wall Street ends down as traders focus on Nvidia, Fed after last week's rally
Günlük aralık
88.93 91.76
Yıllık aralık
20.41 91.77
- Önceki kapanış
- 88.35
- Açılış
- 90.85
- Satış
- 89.33
- Alış
- 89.63
- Düşük
- 88.93
- Yüksek
- 91.76
- Hacim
- 6.465 K
- Günlük değişim
- 1.11%
- Aylık değişim
- 21.49%
- 6 aylık değişim
- 182.42%
- Yıllık değişim
- 59.52%
21 Eylül, Pazar