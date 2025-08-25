Währungen / W
W: Wayfair Inc Class A
88.35 USD 2.02 (2.34%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von W hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.09 bis zu einem Hoch von 89.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wayfair Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
87.09 89.34
Jahresspanne
20.41 91.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.33
- Eröffnung
- 87.44
- Bid
- 88.35
- Ask
- 88.65
- Tief
- 87.09
- Hoch
- 89.34
- Volumen
- 4.826 K
- Tagesänderung
- 2.34%
- Monatsänderung
- 20.16%
- 6-Monatsänderung
- 179.32%
- Jahresänderung
- 57.77%
