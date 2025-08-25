KurseKategorien
W: Wayfair Inc Class A

88.35 USD 2.02 (2.34%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von W hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.09 bis zu einem Hoch von 89.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wayfair Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
87.09 89.34
Jahresspanne
20.41 91.77
Vorheriger Schlusskurs
86.33
Eröffnung
87.44
Bid
88.35
Ask
88.65
Tief
87.09
Hoch
89.34
Volumen
4.826 K
Tagesänderung
2.34%
Monatsänderung
20.16%
6-Monatsänderung
179.32%
Jahresänderung
57.77%
