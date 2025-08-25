Валюты / W
W: Wayfair Inc Class A
87.25 USD 0.50 (0.57%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс W за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.75, а максимальная — 87.92.
Следите за динамикой Wayfair Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости W
Дневной диапазон
84.75 87.92
Годовой диапазон
20.41 91.77
- Предыдущее закрытие
- 87.75
- Open
- 87.73
- Bid
- 87.25
- Ask
- 87.55
- Low
- 84.75
- High
- 87.92
- Объем
- 4.273 K
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 18.66%
- 6-месячное изменение
- 175.85%
- Годовое изменение
- 55.80%
