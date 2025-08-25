Moedas / W
W: Wayfair Inc Class A
88.71 USD 2.38 (2.76%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do W para hoje mudou para 2.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 87.09 e o mais alto foi 89.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Wayfair Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
87.09 89.34
Faixa anual
20.41 91.77
- Fechamento anterior
- 86.33
- Open
- 87.44
- Bid
- 88.71
- Ask
- 89.01
- Low
- 87.09
- High
- 89.34
- Volume
- 617
- Mudança diária
- 2.76%
- Mudança mensal
- 20.64%
- Mudança de 6 meses
- 180.46%
- Mudança anual
- 58.41%
