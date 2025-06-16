FiyatlarBölümler
Dövizler / VVPR
Geri dön - Hisse senetleri

VVPR: VivoPower International PLC

4.83 USD 0.23 (4.55%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VVPR fiyatı bugün -4.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.81 ve Yüksek fiyatı olarak 5.10 aralığında işlem gördü.

VivoPower International PLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VVPR haberleri

Günlük aralık
4.81 5.10
Yıllık aralık
0.63 8.88
Önceki kapanış
5.06
Açılış
5.00
Satış
4.83
Alış
5.13
Düşük
4.81
Yüksek
5.10
Hacim
702
Günlük değişim
-4.55%
Aylık değişim
-5.48%
6 aylık değişim
21.05%
Yıllık değişim
383.00%
21 Eylül, Pazar