VVPR: VivoPower International PLC
4.97 USD 0.01 (0.20%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VVPR за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.81, а максимальная — 5.14.
Следите за динамикой VivoPower International PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.81 5.14
Годовой диапазон
0.63 8.88
- Предыдущее закрытие
- 4.96
- Open
- 5.00
- Bid
- 4.97
- Ask
- 5.27
- Low
- 4.81
- High
- 5.14
- Объем
- 870
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- -2.74%
- 6-месячное изменение
- 24.56%
- Годовое изменение
- 397.00%
