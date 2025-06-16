Devises / VVPR
VVPR: VivoPower International PLC
4.83 USD 0.23 (4.55%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VVPR a changé de -4.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.81 et à un maximum de 5.10.
Suivez la dynamique VivoPower International PLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VVPR Nouvelles
- VivoPower s’associe à Confirmo pour lancer une solution de paie en stablecoins
- VivoPower partners with Confirmo to launch stablecoin payroll solution
- VivoPower partners with Doppler Finance for XRP yield programs
- Everything Blockchain Inc. Joins Flare's XRPFi Standard For Treasury Yield
- Energi to acquire 51% of Tembo as part of $838 million SPAC deal
- Crypto.com to provide custody services for VivoPower’s digital assets
- VivoPower partners with Crypto.com for digital asset custody services
- Ethereum ETFs Smash $1 Billion Daily Inflow Mark, Outshine Bitcoin's $138 Million
- VivoPower stock surges after acquiring Ripple Labs shares
- VivoPower to acquire Ripple Labs shares as part of XRP strategy
- VivoPower to acquire $100 million of Ripple shares at discount to XRP price
- Nasdaq to begin options trading for VivoPower stock
- VivoPower stock falls after debt reduction through share issuance
- VivoPower reduces $7.5 million in liabilities through share issuance
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- XRP: Buy the Dip?
- VivoPower begins shareholder debt reduction plan with AWN Holdings
- VivoPower regains Nasdaq compliance after $60.5 million fundraise
- VivoPower reports regaining Nasdaq compliance with $20 million equity
- VivoPower sets July 9 record date for Caret Digital spin-off
- VivoPower completes first phase of $60.5 million investment
- XRP Investors Have a New Strategy, and It's Straight From the Playbook of Bitcoin Legend Michael Saylor
- VivoPower plans NASDAQ spin-off of crypto mining subsidiary
Range quotidien
4.81 5.10
Range Annuel
0.63 8.88
- Clôture Précédente
- 5.06
- Ouverture
- 5.00
- Bid
- 4.83
- Ask
- 5.13
- Plus Bas
- 4.81
- Plus Haut
- 5.10
- Volume
- 702
- Changement quotidien
- -4.55%
- Changement Mensuel
- -5.48%
- Changement à 6 Mois
- 21.05%
- Changement Annuel
- 383.00%
20 septembre, samedi