Dövizler / VSTA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VSTA: Vasta Platform Limited - Class A
4.93 USD 0.02 (0.40%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VSTA fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.60 ve Yüksek fiyatı olarak 4.95 aralığında işlem gördü.
Vasta Platform Limited - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VSTA haberleri
- Earnings call transcript: Vasta Platform Q2 2025 sees EPS miss, revenue growth
- Vasta's Higher Price Is Fair Given Market Improvements (NASDAQ:VSTA)
- Vasta Platform earnings beat by R$0.25, revenue fell short of estimates
- Vasta Platform Limited (VSTA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- VSTA or UTI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Vasta Platform Limited (VSTA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
4.60 4.95
Yıllık aralık
1.60 5.49
- Önceki kapanış
- 4.95
- Açılış
- 4.95
- Satış
- 4.93
- Alış
- 5.23
- Düşük
- 4.60
- Yüksek
- 4.95
- Hacim
- 173
- Günlük değişim
- -0.40%
- Aylık değişim
- 13.07%
- 6 aylık değişim
- 8.11%
- Yıllık değişim
- 86.04%
21 Eylül, Pazar