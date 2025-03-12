КотировкиРазделы
VSTA: Vasta Platform Limited - Class A

4.95 USD 0.10 (2.06%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VSTA за сегодня изменился на 2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.89, а максимальная — 4.95.

Дневной диапазон
4.89 4.95
Годовой диапазон
1.60 5.49
Предыдущее закрытие
4.85
Open
4.93
Bid
4.95
Ask
5.25
Low
4.89
High
4.95
Объем
113
Дневное изменение
2.06%
Месячное изменение
13.53%
6-месячное изменение
8.55%
Годовое изменение
86.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.