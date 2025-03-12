通貨 / VSTA
VSTA: Vasta Platform Limited - Class A
4.95 USD 0.01 (0.20%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VSTAの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり4.94の安値と4.97の高値で取引されました。
Vasta Platform Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VSTA News
1日のレンジ
4.94 4.97
1年のレンジ
1.60 5.49
- 以前の終値
- 4.96
- 始値
- 4.95
- 買値
- 4.95
- 買値
- 5.25
- 安値
- 4.94
- 高値
- 4.97
- 出来高
- 110
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- 13.53%
- 6ヶ月の変化
- 8.55%
- 1年の変化
- 86.79%
