VSTA
VSTA: Vasta Platform Limited - Class A
4.93 USD 0.02 (0.40%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VSTA ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.60 e ad un massimo di 4.95.
Segui le dinamiche di Vasta Platform Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.60 4.95
Intervallo Annuale
1.60 5.49
- Chiusura Precedente
- 4.95
- Apertura
- 4.95
- Bid
- 4.93
- Ask
- 5.23
- Minimo
- 4.60
- Massimo
- 4.95
- Volume
- 173
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- 13.07%
- Variazione Semestrale
- 8.11%
- Variazione Annuale
- 86.04%
21 settembre, domenica