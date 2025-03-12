Moedas / VSTA
VSTA: Vasta Platform Limited - Class A
4.95 USD 0.01 (0.20%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VSTA para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.94 e o mais alto foi 4.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Vasta Platform Limited - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VSTA Notícias
Faixa diária
4.94 4.97
Faixa anual
1.60 5.49
- Fechamento anterior
- 4.96
- Open
- 4.95
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Low
- 4.94
- High
- 4.97
- Volume
- 110
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- 13.53%
- Mudança de 6 meses
- 8.55%
- Mudança anual
- 86.79%
