VSTA: Vasta Platform Limited - Class A
4.94 USD 0.01 (0.20%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VSTA hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.60 bis zu einem Hoch von 4.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vasta Platform Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.60 4.95
Jahresspanne
1.60 5.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.95
- Eröffnung
- 4.95
- Bid
- 4.94
- Ask
- 5.24
- Tief
- 4.60
- Hoch
- 4.95
- Volumen
- 167
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 13.30%
- 6-Monatsänderung
- 8.33%
- Jahresänderung
- 86.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K