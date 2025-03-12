KurseKategorien
VSTA: Vasta Platform Limited - Class A

4.94 USD 0.01 (0.20%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VSTA hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.60 bis zu einem Hoch von 4.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vasta Platform Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.60 4.95
Jahresspanne
1.60 5.49
Vorheriger Schlusskurs
4.95
Eröffnung
4.95
Bid
4.94
Ask
5.24
Tief
4.60
Hoch
4.95
Volumen
167
Tagesänderung
-0.20%
Monatsänderung
13.30%
6-Monatsänderung
8.33%
Jahresänderung
86.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K