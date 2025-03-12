Divisas / VSTA
VSTA: Vasta Platform Limited - Class A
4.96 USD 0.01 (0.20%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VSTA de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.91, mientras que el máximo ha alcanzado 5.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vasta Platform Limited - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VSTA News
- Earnings call transcript: Vasta Platform Q2 2025 sees EPS miss, revenue growth
- Vasta's Higher Price Is Fair Given Market Improvements (NASDAQ:VSTA)
- Vasta Platform earnings beat by R$0.25, revenue fell short of estimates
- Vasta Platform Limited (VSTA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- VSTA or UTI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Vasta Platform Limited (VSTA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
4.91 5.00
Rango anual
1.60 5.49
- Cierres anteriores
- 4.95
- Open
- 4.97
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Low
- 4.91
- High
- 5.00
- Volumen
- 287
- Cambio diario
- 0.20%
- Cambio mensual
- 13.76%
- Cambio a 6 meses
- 8.77%
- Cambio anual
- 87.17%
