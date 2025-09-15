FiyatlarBölümler
Dövizler / VSAT
VSAT: ViaSat Inc

29.61 USD 0.53 (1.76%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VSAT fiyatı bugün -1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.36 ve Yüksek fiyatı olarak 30.59 aralığında işlem gördü.

ViaSat Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

VSAT haberleri

Günlük aralık
29.36 30.59
Yıllık aralık
6.69 34.04
Önceki kapanış
30.14
Açılış
30.38
Satış
29.61
Alış
29.91
Düşük
29.36
Yüksek
30.59
Hacim
10.178 K
Günlük değişim
-1.76%
Aylık değişim
-4.45%
6 aylık değişim
182.54%
Yıllık değişim
147.58%
21 Eylül, Pazar