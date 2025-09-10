Moedas / VSAT
VSAT: ViaSat Inc
30.47 USD 1.89 (5.84%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VSAT para hoje mudou para -5.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.37 e o mais alto foi 34.04.
Veja a dinâmica do par de moedas ViaSat Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VSAT Notícias
- Pulsar implementará conectividade NexusWave em mais de 300 embarcações
- Pulsar to deploy NexusWave connectivity across 300+ vessels
Faixa diária
30.37 34.04
Faixa anual
6.69 34.04
- Fechamento anterior
- 32.36
- Open
- 34.04
- Bid
- 30.47
- Ask
- 30.77
- Low
- 30.37
- High
- 34.04
- Volume
- 3.186 K
- Mudança diária
- -5.84%
- Mudança mensal
- -1.68%
- Mudança de 6 meses
- 190.74%
- Mudança anual
- 154.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh