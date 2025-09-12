Valute / VSAT
VSAT: ViaSat Inc
29.61 USD 0.53 (1.76%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VSAT ha avuto una variazione del -1.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.36 e ad un massimo di 30.59.
Segui le dinamiche di ViaSat Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
29.36 30.59
Intervallo Annuale
6.69 34.04
- Chiusura Precedente
- 30.14
- Apertura
- 30.38
- Bid
- 29.61
- Ask
- 29.91
- Minimo
- 29.36
- Massimo
- 30.59
- Volume
- 10.178 K
- Variazione giornaliera
- -1.76%
- Variazione Mensile
- -4.45%
- Variazione Semestrale
- 182.54%
- Variazione Annuale
- 147.58%
20 settembre, sabato