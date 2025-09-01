КотировкиРазделы
VSAT
VSAT: ViaSat Inc

31.69 USD 1.23 (3.74%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VSAT за сегодня изменился на -3.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.50, а максимальная — 32.94.

Следите за динамикой ViaSat Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости VSAT

Дневной диапазон
31.50 32.94
Годовой диапазон
6.69 33.85
Предыдущее закрытие
32.92
Open
32.59
Bid
31.69
Ask
31.99
Low
31.50
High
32.94
Объем
5.904 K
Дневное изменение
-3.74%
Месячное изменение
2.26%
6-месячное изменение
202.39%
Годовое изменение
164.97%
