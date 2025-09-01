Валюты / VSAT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VSAT: ViaSat Inc
31.69 USD 1.23 (3.74%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VSAT за сегодня изменился на -3.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.50, а максимальная — 32.94.
Следите за динамикой ViaSat Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VSAT
- After notching two 30%+ winners this month, these AI-picked stocks are up 139%+
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- ViaSat (VSAT) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Ericsson Powers NetCloud With Agentic AI to Drive Enterprise 5G Growth
- Here's Why ViaSat (VSAT) is a Strong Momentum Stock
- Оформите подписку на InvestingPro за МЕНЕЕ ЧЕМ $9 в месяц только на ограниченное время
- Secure your InvestingPro subscription for LESS than $9 month for limited time only
- The 1-Minute Market Report - September 14, 2025
- SAP Boosts AI-Driven Recruiting Innovation With SmartRecruiters Buyout
- Две победы с доходностью более 25% в сентябре: наш ИИ опережает S&P 500 на 100%
- Two 25%+ wins in Sept: Our AI-powered stock picker is now up 100%+ vs. the S&P 500
- This AI-picked stock for September is now up a massive 45%+ month-to-date
- Ciena & REDIMadrid Collaborate on Next-Generation Data Transport
- ONTO Unveils Atlas G6 OCD Metrology System for AI-Era Process Control
- We told you first: This AI-picked giant is up 31%+ in pre-market; 40%+ this month
- Up 13%+ today, can this AI-picked stock be the next 50%+ winner?
- Viasat to Launch ViaSat-3 F2 in October & Double Bandwidth Capacity
- Viasat shareholders approve equity and purchase plan amendments at annual meeting
- +96% last month, VSAT is off the list of AI picks for September: Here’s what’s in
- Более 130% прибыли при 85% точности: новые сентябрьские идеи от ИИ
- Более 130% прибыли, 85% успешных сделок: новый список акций от ИИ на сентябрь уже ДОСТУПЕН!
- 130%+ gains, 85% hit rate: The new list of AI-picked stocks for September is LIVE!
- Why Fast-paced Mover ViaSat (VSAT) Is a Great Choice for Value Investors
- 130%+ gains, 85% hit rate: The new list of AI-picked stocks for September is LIVE
Дневной диапазон
31.50 32.94
Годовой диапазон
6.69 33.85
- Предыдущее закрытие
- 32.92
- Open
- 32.59
- Bid
- 31.69
- Ask
- 31.99
- Low
- 31.50
- High
- 32.94
- Объем
- 5.904 K
- Дневное изменение
- -3.74%
- Месячное изменение
- 2.26%
- 6-месячное изменение
- 202.39%
- Годовое изменение
- 164.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.