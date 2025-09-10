クォートセクション
通貨 / VSAT
株に戻る

VSAT: ViaSat Inc

30.14 USD 2.22 (6.86%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VSATの今日の為替レートは、-6.86%変化しました。日中、通貨は1あたり29.11の安値と34.04の高値で取引されました。

ViaSat Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VSAT News

1日のレンジ
29.11 34.04
1年のレンジ
6.69 34.04
以前の終値
32.36
始値
34.04
買値
30.14
買値
30.44
安値
29.11
高値
34.04
出来高
10.355 K
1日の変化
-6.86%
1ヶ月の変化
-2.74%
6ヶ月の変化
187.60%
1年の変化
152.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K