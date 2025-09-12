CotationsSections
Devises / VSAT
Retour à Actions

VSAT: ViaSat Inc

29.61 USD 0.53 (1.76%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VSAT a changé de -1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.36 et à un maximum de 30.59.

Suivez la dynamique ViaSat Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VSAT Nouvelles

Range quotidien
29.36 30.59
Range Annuel
6.69 34.04
Clôture Précédente
30.14
Ouverture
30.38
Bid
29.61
Ask
29.91
Plus Bas
29.36
Plus Haut
30.59
Volume
10.178 K
Changement quotidien
-1.76%
Changement Mensuel
-4.45%
Changement à 6 Mois
182.54%
Changement Annuel
147.58%
20 septembre, samedi