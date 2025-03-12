Dövizler / VRCA
VRCA: Verrica Pharmaceuticals Inc
4.39 USD 0.35 (8.66%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VRCA fiyatı bugün 8.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.14 ve Yüksek fiyatı olarak 4.90 aralığında işlem gördü.
Verrica Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VRCA haberleri
- Verrica’nın Japon ortağı molluscum tedavisi için onay aldı
- Verrica’s Japanese partner gets approval for molluscum treatment
- Verrica Pharmaceuticals hisseleri, Japonya’nın YCANTH’ı onaylamasıyla yükseldi
- Verrica Pharmaceuticals stock soars after Japan approves YCANTH
- Oppenheimer initiates Pelthos Therapeutics stock with Outperform rating
- Verrica Pharmaceuticals stock price target raised to $20 by TD Cowen
- Verrica Posts Profit in Fiscal Q2
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Verrica Pharmaceuticals earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Verrica Pharmaceuticals to implement 1-for-10 reverse stock split
- Verrica Pharmaceuticals reports 32.8% quarterly growth in YCANTH sales
- Verrica to receive $18 million in milestone payments from Torii in 2025
- Verrica Pharmaceuticals amends credit agreement
- Verica Pharmaceuticals at Jefferies Conference: Strategic Path to Growth
- Lytix Biopharma Q1 2025 slides: Clinical progress and strengthened financial position
- Verrica Pharmaceuticals, Inc. (VRCA) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Günlük aralık
4.14 4.90
Yıllık aralık
0.39 7.40
- Önceki kapanış
- 4.04
- Açılış
- 4.48
- Satış
- 4.39
- Alış
- 4.69
- Düşük
- 4.14
- Yüksek
- 4.90
- Hacim
- 4.621 K
- Günlük değişim
- 8.66%
- Aylık değişim
- -21.61%
- 6 aylık değişim
- 897.73%
- Yıllık değişim
- 200.68%
21 Eylül, Pazar