통화 / VRCA
VRCA: Verrica Pharmaceuticals Inc
4.39 USD 0.35 (8.66%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VRCA 환율이 오늘 8.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.14이고 고가는 4.90이었습니다.
Verrica Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VRCA News
- 베리카, 일본 파트너사의 물사마귀 치료제 승인 획득
- Verrica’s Japanese partner gets approval for molluscum treatment
- 베리카 파마슈티컬 주가, 일본서 YCANTH 승인 후 급등
- Verrica Pharmaceuticals stock soars after Japan approves YCANTH
- Verrica Pharmaceuticals stock price target raised to $20 by TD Cowen
- Verrica Posts Profit in Fiscal Q2
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Verrica Pharmaceuticals earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Verrica Pharmaceuticals to implement 1-for-10 reverse stock split
- Verrica Pharmaceuticals reports 32.8% quarterly growth in YCANTH sales
- Verrica to receive $18 million in milestone payments from Torii in 2025
- Verrica Pharmaceuticals amends credit agreement
- Verica Pharmaceuticals at Jefferies Conference: Strategic Path to Growth
- Verrica Pharmaceuticals, Inc. (VRCA) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
일일 변동 비율
4.14 4.90
년간 변동
0.39 7.40
- 이전 종가
- 4.04
- 시가
- 4.48
- Bid
- 4.39
- Ask
- 4.69
- 저가
- 4.14
- 고가
- 4.90
- 볼륨
- 4.621 K
- 일일 변동
- 8.66%
- 월 변동
- -21.61%
- 6개월 변동
- 897.73%
- 년간 변동율
- 200.68%
20 9월, 토요일