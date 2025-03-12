通貨 / VRCA
VRCA: Verrica Pharmaceuticals Inc
4.04 USD 0.37 (8.39%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VRCAの今日の為替レートは、-8.39%変化しました。日中、通貨は1あたり3.96の安値と4.62の高値で取引されました。
Verrica Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRCA News
- Oppenheimer initiates Pelthos Therapeutics stock with Outperform rating
- Verrica Pharmaceuticals stock price target raised to $20 by TD Cowen
- Verrica Posts Profit in Fiscal Q2
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Verrica Pharmaceuticals earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Verrica Pharmaceuticals to implement 1-for-10 reverse stock split
- Verrica Pharmaceuticals reports 32.8% quarterly growth in YCANTH sales
- Verrica to receive $18 million in milestone payments from Torii in 2025
- Verrica Pharmaceuticals amends credit agreement
- Verica Pharmaceuticals at Jefferies Conference: Strategic Path to Growth
- Lytix Biopharma Q1 2025 slides: Clinical progress and strengthened financial position
- Verrica Pharmaceuticals, Inc. (VRCA) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
1日のレンジ
3.96 4.62
1年のレンジ
0.39 7.40
- 以前の終値
- 4.41
- 始値
- 4.61
- 買値
- 4.04
- 買値
- 4.34
- 安値
- 3.96
- 高値
- 4.62
- 出来高
- 222
- 1日の変化
- -8.39%
- 1ヶ月の変化
- -27.86%
- 6ヶ月の変化
- 818.18%
- 1年の変化
- 176.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K