Валюты / VRCA
VRCA: Verrica Pharmaceuticals Inc
4.41 USD 0.53 (10.73%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRCA за сегодня изменился на -10.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.35, а максимальная — 5.17.
Следите за динамикой Verrica Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VRCA
Дневной диапазон
4.35 5.17
Годовой диапазон
0.39 7.40
- Предыдущее закрытие
- 4.94
- Open
- 4.94
- Bid
- 4.41
- Ask
- 4.71
- Low
- 4.35
- High
- 5.17
- Объем
- 202
- Дневное изменение
- -10.73%
- Месячное изменение
- -21.25%
- 6-месячное изменение
- 902.27%
- Годовое изменение
- 202.05%
