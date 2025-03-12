КотировкиРазделы
VRCA: Verrica Pharmaceuticals Inc

4.41 USD 0.53 (10.73%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VRCA за сегодня изменился на -10.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.35, а максимальная — 5.17.

Дневной диапазон
4.35 5.17
Годовой диапазон
0.39 7.40
Предыдущее закрытие
4.94
Open
4.94
Bid
4.41
Ask
4.71
Low
4.35
High
5.17
Объем
202
Дневное изменение
-10.73%
Месячное изменение
-21.25%
6-месячное изменение
902.27%
Годовое изменение
202.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.