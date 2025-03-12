Währungen / VRCA
VRCA: Verrica Pharmaceuticals Inc
4.70 USD 0.66 (16.34%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRCA hat sich für heute um 16.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.35 bis zu einem Hoch von 4.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Verrica Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRCA News
- Zulassung in Japan beflügelt Aktie von Verrica Pharmaceuticals
- Verrica Pharmaceuticals: Partner Torii erhält Zulassung für Dellwarzen-Behandlung in Japan
- Verrica’s Japanese partner gets approval for molluscum treatment
- Verrica Pharmaceuticals stock soars after Japan approves YCANTH
- Oppenheimer initiates Pelthos Therapeutics stock with Outperform rating
- Verrica Pharmaceuticals stock price target raised to $20 by TD Cowen
- Verrica Posts Profit in Fiscal Q2
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Verrica Pharmaceuticals earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Verrica Pharmaceuticals to implement 1-for-10 reverse stock split
- Verrica Pharmaceuticals reports 32.8% quarterly growth in YCANTH sales
- Verrica to receive $18 million in milestone payments from Torii in 2025
- Verrica Pharmaceuticals amends credit agreement
- Verica Pharmaceuticals at Jefferies Conference: Strategic Path to Growth
- Lytix Biopharma Q1 2025 slides: Clinical progress and strengthened financial position
- Verrica Pharmaceuticals, Inc. (VRCA) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Tagesspanne
4.35 4.90
Jahresspanne
0.39 7.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.04
- Eröffnung
- 4.48
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Tief
- 4.35
- Hoch
- 4.90
- Volumen
- 3.188 K
- Tagesänderung
- 16.34%
- Monatsänderung
- -16.07%
- 6-Monatsänderung
- 968.18%
- Jahresänderung
- 221.92%
