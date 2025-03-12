QuotazioniSezioni
VRCA
VRCA: Verrica Pharmaceuticals Inc

4.39 USD 0.35 (8.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VRCA ha avuto una variazione del 8.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.14 e ad un massimo di 4.90.

Segui le dinamiche di Verrica Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.14 4.90
Intervallo Annuale
0.39 7.40
Chiusura Precedente
4.04
Apertura
4.48
Bid
4.39
Ask
4.69
Minimo
4.14
Massimo
4.90
Volume
4.621 K
Variazione giornaliera
8.66%
Variazione Mensile
-21.61%
Variazione Semestrale
897.73%
Variazione Annuale
200.68%
