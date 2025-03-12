Valute / VRCA
VRCA: Verrica Pharmaceuticals Inc
4.39 USD 0.35 (8.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VRCA ha avuto una variazione del 8.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.14 e ad un massimo di 4.90.
Segui le dinamiche di Verrica Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VRCA News
Intervallo Giornaliero
4.14 4.90
Intervallo Annuale
0.39 7.40
- Chiusura Precedente
- 4.04
- Apertura
- 4.48
- Bid
- 4.39
- Ask
- 4.69
- Minimo
- 4.14
- Massimo
- 4.90
- Volume
- 4.621 K
- Variazione giornaliera
- 8.66%
- Variazione Mensile
- -21.61%
- Variazione Semestrale
- 897.73%
- Variazione Annuale
- 200.68%
20 settembre, sabato