VRCA: Verrica Pharmaceuticals Inc
4.39 USD 0.35 (8.66%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRCA a changé de 8.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.14 et à un maximum de 4.90.
Suivez la dynamique Verrica Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VRCA Nouvelles
- Le partenaire japonais de Verrica obtient l’approbation pour le traitement du molluscum
- Le cours de Verrica Pharmaceuticals s’envole après l’approbation de YCANTH au Japon
- Verrica’s Japanese partner gets approval for molluscum treatment
- Verrica Pharmaceuticals stock soars after Japan approves YCANTH
- Oppenheimer initiates Pelthos Therapeutics stock with Outperform rating
- Verrica Pharmaceuticals stock price target raised to $20 by TD Cowen
- Verrica Posts Profit in Fiscal Q2
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Verrica Pharmaceuticals earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Verrica Pharmaceuticals to implement 1-for-10 reverse stock split
- Verrica Pharmaceuticals reports 32.8% quarterly growth in YCANTH sales
- Verrica to receive $18 million in milestone payments from Torii in 2025
- Verrica Pharmaceuticals amends credit agreement
- Verica Pharmaceuticals at Jefferies Conference: Strategic Path to Growth
- Lytix Biopharma Q1 2025 slides: Clinical progress and strengthened financial position
- Verrica Pharmaceuticals, Inc. (VRCA) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Range quotidien
4.14 4.90
Range Annuel
0.39 7.40
- Clôture Précédente
- 4.04
- Ouverture
- 4.48
- Bid
- 4.39
- Ask
- 4.69
- Plus Bas
- 4.14
- Plus Haut
- 4.90
- Volume
- 4.621 K
- Changement quotidien
- 8.66%
- Changement Mensuel
- -21.61%
- Changement à 6 Mois
- 897.73%
- Changement Annuel
- 200.68%
20 septembre, samedi