Dövizler / VRAX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VRAX: Virax Biolabs Group Limited
0.63 USD 0.01 (1.56%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VRAX fiyatı bugün -1.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.62 ve Yüksek fiyatı olarak 0.64 aralığında işlem gördü.
Virax Biolabs Group Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRAX haberleri
- Virax Biolabs partners with Emory for long COVID diagnostic studies
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Inks Research Pact To Advance Long COVID Diagnostic Studies - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Virax Biolabs appoints Iain Miller as independent director
- Virax Biolabs receives Nasdaq minimum bid price deficiency notice
- Virax Biolabs' Investigational Diagnostic Tests Has An Attractive Market Opportunity', Analyst Initiates With Buy Rating - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
Günlük aralık
0.62 0.64
Yıllık aralık
0.52 3.62
- Önceki kapanış
- 0.64
- Açılış
- 0.62
- Satış
- 0.63
- Alış
- 0.93
- Düşük
- 0.62
- Yüksek
- 0.64
- Hacim
- 117
- Günlük değişim
- -1.56%
- Aylık değişim
- 6.78%
- 6 aylık değişim
- -42.73%
- Yıllık değişim
- -67.86%
21 Eylül, Pazar