Moedas / VRAX
VRAX: Virax Biolabs Group Limited
0.64 USD 0.03 (4.92%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VRAX para hoje mudou para 4.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.61 e o mais alto foi 0.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Virax Biolabs Group Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRAX Notícias
- Virax Biolabs partners with Emory for long COVID diagnostic studies
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Inks Research Pact To Advance Long COVID Diagnostic Studies - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Virax Biolabs appoints Iain Miller as independent director
- Virax Biolabs receives Nasdaq minimum bid price deficiency notice
- Virax Biolabs' Investigational Diagnostic Tests Has An Attractive Market Opportunity', Analyst Initiates With Buy Rating - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
Faixa diária
0.61 0.65
Faixa anual
0.52 3.62
- Fechamento anterior
- 0.61
- Open
- 0.63
- Bid
- 0.64
- Ask
- 0.94
- Low
- 0.61
- High
- 0.65
- Volume
- 225
- Mudança diária
- 4.92%
- Mudança mensal
- 8.47%
- Mudança de 6 meses
- -41.82%
- Mudança anual
- -67.35%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh