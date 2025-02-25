Valute / VRAX
VRAX: Virax Biolabs Group Limited
0.63 USD 0.01 (1.56%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VRAX ha avuto una variazione del -1.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.62 e ad un massimo di 0.64.
Segui le dinamiche di Virax Biolabs Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VRAX News
- Virax Biolabs partners with Emory for long COVID diagnostic studies
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Inks Research Pact To Advance Long COVID Diagnostic Studies - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Virax Biolabs appoints Iain Miller as independent director
- Virax Biolabs receives Nasdaq minimum bid price deficiency notice
- Virax Biolabs' Investigational Diagnostic Tests Has An Attractive Market Opportunity', Analyst Initiates With Buy Rating - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
Intervallo Giornaliero
0.62 0.64
Intervallo Annuale
0.52 3.62
- Chiusura Precedente
- 0.64
- Apertura
- 0.62
- Bid
- 0.63
- Ask
- 0.93
- Minimo
- 0.62
- Massimo
- 0.64
- Volume
- 117
- Variazione giornaliera
- -1.56%
- Variazione Mensile
- 6.78%
- Variazione Semestrale
- -42.73%
- Variazione Annuale
- -67.86%
