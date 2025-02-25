Devises / VRAX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VRAX: Virax Biolabs Group Limited
0.63 USD 0.01 (1.56%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRAX a changé de -1.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.62 et à un maximum de 0.64.
Suivez la dynamique Virax Biolabs Group Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRAX Nouvelles
- Virax Biolabs partners with Emory for long COVID diagnostic studies
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Inks Research Pact To Advance Long COVID Diagnostic Studies - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Virax Biolabs appoints Iain Miller as independent director
- Virax Biolabs receives Nasdaq minimum bid price deficiency notice
- Virax Biolabs' Investigational Diagnostic Tests Has An Attractive Market Opportunity', Analyst Initiates With Buy Rating - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
Range quotidien
0.62 0.64
Range Annuel
0.52 3.62
- Clôture Précédente
- 0.64
- Ouverture
- 0.62
- Bid
- 0.63
- Ask
- 0.93
- Plus Bas
- 0.62
- Plus Haut
- 0.64
- Volume
- 117
- Changement quotidien
- -1.56%
- Changement Mensuel
- 6.78%
- Changement à 6 Mois
- -42.73%
- Changement Annuel
- -67.86%
20 septembre, samedi