クォートセクション
通貨 / VRAX
株に戻る

VRAX: Virax Biolabs Group Limited

0.64 USD 0.03 (4.92%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VRAXの今日の為替レートは、4.92%変化しました。日中、通貨は1あたり0.61の安値と0.65の高値で取引されました。

Virax Biolabs Group Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRAX News

1日のレンジ
0.61 0.65
1年のレンジ
0.52 3.62
以前の終値
0.61
始値
0.63
買値
0.64
買値
0.94
安値
0.61
高値
0.65
出来高
225
1日の変化
4.92%
1ヶ月の変化
8.47%
6ヶ月の変化
-41.82%
1年の変化
-67.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K