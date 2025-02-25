通貨 / VRAX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VRAX: Virax Biolabs Group Limited
0.64 USD 0.03 (4.92%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VRAXの今日の為替レートは、4.92%変化しました。日中、通貨は1あたり0.61の安値と0.65の高値で取引されました。
Virax Biolabs Group Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRAX News
- Virax Biolabs partners with Emory for long COVID diagnostic studies
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Inks Research Pact To Advance Long COVID Diagnostic Studies - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Virax Biolabs appoints Iain Miller as independent director
- Virax Biolabs receives Nasdaq minimum bid price deficiency notice
- Virax Biolabs' Investigational Diagnostic Tests Has An Attractive Market Opportunity', Analyst Initiates With Buy Rating - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
1日のレンジ
0.61 0.65
1年のレンジ
0.52 3.62
- 以前の終値
- 0.61
- 始値
- 0.63
- 買値
- 0.64
- 買値
- 0.94
- 安値
- 0.61
- 高値
- 0.65
- 出来高
- 225
- 1日の変化
- 4.92%
- 1ヶ月の変化
- 8.47%
- 6ヶ月の変化
- -41.82%
- 1年の変化
- -67.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K