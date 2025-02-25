Валюты / VRAX
VRAX: Virax Biolabs Group Limited
0.63 USD 0.02 (3.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRAX за сегодня изменился на -3.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.60, а максимальная — 0.70.
Следите за динамикой Virax Biolabs Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VRAX
- Virax Biolabs partners with Emory for long COVID diagnostic studies
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Inks Research Pact To Advance Long COVID Diagnostic Studies - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- Virax Biolabs appoints Iain Miller as independent director
- Virax Biolabs receives Nasdaq minimum bid price deficiency notice
- Virax Biolabs' Investigational Diagnostic Tests Has An Attractive Market Opportunity', Analyst Initiates With Buy Rating - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
- EXCLUSIVE: Virax Biolabs Says Its Tech Fits RFK Jr.'s HHS Goals On Vaccine Transparency - Virax Biolabs Group (NASDAQ:VRAX)
Дневной диапазон
0.60 0.70
Годовой диапазон
0.52 3.62
- Предыдущее закрытие
- 0.65
- Open
- 0.65
- Bid
- 0.63
- Ask
- 0.93
- Low
- 0.60
- High
- 0.70
- Объем
- 2.394 K
- Дневное изменение
- -3.08%
- Месячное изменение
- 6.78%
- 6-месячное изменение
- -42.73%
- Годовое изменение
- -67.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.