VBNK: VersaBank

12.70 USD 0.03 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VBNK fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.65 ve Yüksek fiyatı olarak 13.00 aralığında işlem gördü.

VersaBank hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
12.65 13.00
Yıllık aralık
8.51 18.36
Önceki kapanış
12.73
Açılış
12.73
Satış
12.70
Alış
13.00
Düşük
12.65
Yüksek
13.00
Hacim
324
Günlük değişim
-0.24%
Aylık değişim
15.45%
6 aylık değişim
22.35%
Yıllık değişim
-5.01%
21 Eylül, Pazar