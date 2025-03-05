Währungen / VBNK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VBNK: VersaBank
12.84 USD 0.11 (0.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VBNK hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.73 bis zu einem Hoch von 13.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die VersaBank-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VBNK News
- VersaBank (VBNK) Q3 Earnings Beat Estimates
- Canadian Imperial Bank (CM) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Royal Bank (RY) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Bank of Nova Scotia (BNS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- VersaBank expands receivable purchase program with securitized financing
- Fidus Investment (FDUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- VERSABANK TO PRESENT AT SIDOTI VIRTUAL INVESTOR CONFERENCE ON JUNE 12, 2025, AT 2:30 PM ET
- VersaBank Still Isn’t Perfect, But I’m Not Selling (NASDAQ:VBNK)
- VERSABANK PRESIDENT DAVID TAYLOR TO PRESENT ON THE BANK’S REVOLUTIONARY DIGITAL DEPOSIT RECEIPTS AT FLORIDA BANKERS ASSOCIATION ANNUAL MEETING
- Raymond James lowers VersaBank stock price target to $13 from $15
- Raymond James reaffirms VersaBank stock rating citing strong results
- VERSABANK SECOND QUARTER RESULTS CONTINUE TO DEMONSTRATE STRENGTH OF BUSINESS MODEL AS US RPP PORTFOLIO EXPERIENCES STRONG GROWTH
- VERSABANK DECLARES DIVIDENDS
- Raymond James maintains $15 target on VersaBank shares post-HQ move
- VersaPay stock target cut to Cdn$21 by Keefe Bruyette & Woods
- VERSABANK ANNOUNCES INTENTION TO REALIGN CORPORATE STRUCTURE TO STANDARD US BANK FRAMEWORK
- VersaBank: Risk Adverse Bank But Slowing Book Value Growth Expected (NASDAQ:VBNK)
- VERSABANK TO HOST SECOND QUARTER FISCAL 2025 FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL/WEBCAST WEDNESDAY, JUNE 4, 2025 at 9:00 A.M. ET
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- VersaBank 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VBNK)
- VersaBank (VBNK) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
12.73 13.00
Jahresspanne
8.51 18.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.73
- Eröffnung
- 12.73
- Bid
- 12.84
- Ask
- 13.14
- Tief
- 12.73
- Hoch
- 13.00
- Volumen
- 170
- Tagesänderung
- 0.86%
- Monatsänderung
- 16.73%
- 6-Monatsänderung
- 23.70%
- Jahresänderung
- -3.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K