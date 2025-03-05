Valute / VBNK
VBNK: VersaBank
12.70 USD 0.03 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VBNK ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.65 e ad un massimo di 13.00.
Segui le dinamiche di VersaBank. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VBNK News
Intervallo Giornaliero
12.65 13.00
Intervallo Annuale
8.51 18.36
- Chiusura Precedente
- 12.73
- Apertura
- 12.73
- Bid
- 12.70
- Ask
- 13.00
- Minimo
- 12.65
- Massimo
- 13.00
- Volume
- 324
- Variazione giornaliera
- -0.24%
- Variazione Mensile
- 15.45%
- Variazione Semestrale
- 22.35%
- Variazione Annuale
- -5.01%
21 settembre, domenica