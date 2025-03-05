Moedas / VBNK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VBNK: VersaBank
12.47 USD 0.18 (1.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VBNK para hoje mudou para 1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.30 e o mais alto foi 12.66.
Veja a dinâmica do par de moedas VersaBank. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VBNK Notícias
- VersaBank (VBNK) Q3 Earnings Beat Estimates
- Canadian Imperial Bank (CM) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Royal Bank (RY) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Bank of Nova Scotia (BNS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- VersaBank expands receivable purchase program with securitized financing
- Fidus Investment (FDUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- VERSABANK TO PRESENT AT SIDOTI VIRTUAL INVESTOR CONFERENCE ON JUNE 12, 2025, AT 2:30 PM ET
- VersaBank Still Isn’t Perfect, But I’m Not Selling (NASDAQ:VBNK)
- VERSABANK PRESIDENT DAVID TAYLOR TO PRESENT ON THE BANK’S REVOLUTIONARY DIGITAL DEPOSIT RECEIPTS AT FLORIDA BANKERS ASSOCIATION ANNUAL MEETING
- Raymond James lowers VersaBank stock price target to $13 from $15
- Raymond James reaffirms VersaBank stock rating citing strong results
- VERSABANK SECOND QUARTER RESULTS CONTINUE TO DEMONSTRATE STRENGTH OF BUSINESS MODEL AS US RPP PORTFOLIO EXPERIENCES STRONG GROWTH
- VERSABANK DECLARES DIVIDENDS
- Raymond James maintains $15 target on VersaBank shares post-HQ move
- VersaPay stock target cut to Cdn$21 by Keefe Bruyette & Woods
- VERSABANK ANNOUNCES INTENTION TO REALIGN CORPORATE STRUCTURE TO STANDARD US BANK FRAMEWORK
- VersaBank: Risk Adverse Bank But Slowing Book Value Growth Expected (NASDAQ:VBNK)
- VERSABANK TO HOST SECOND QUARTER FISCAL 2025 FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL/WEBCAST WEDNESDAY, JUNE 4, 2025 at 9:00 A.M. ET
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- VersaBank 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VBNK)
- VersaBank (VBNK) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
12.30 12.66
Faixa anual
8.51 18.36
- Fechamento anterior
- 12.29
- Open
- 12.30
- Bid
- 12.47
- Ask
- 12.77
- Low
- 12.30
- High
- 12.66
- Volume
- 501
- Mudança diária
- 1.46%
- Mudança mensal
- 13.36%
- Mudança de 6 meses
- 20.13%
- Mudança anual
- -6.73%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh