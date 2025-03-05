Валюты / VBNK
VBNK: VersaBank
12.29 USD 0.03 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VBNK за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.12, а максимальная — 12.35.
Следите за динамикой VersaBank. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VBNK
Дневной диапазон
12.12 12.35
Годовой диапазон
8.51 18.36
- Предыдущее закрытие
- 12.26
- Open
- 12.14
- Bid
- 12.29
- Ask
- 12.59
- Low
- 12.12
- High
- 12.35
- Объем
- 150
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 11.73%
- 6-месячное изменение
- 18.40%
- Годовое изменение
- -8.08%
