货币 / VBNK
VBNK: VersaBank
12.44 USD 0.15 (1.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VBNK汇率已更改1.22%。当日，交易品种以低点12.30和高点12.66进行交易。
关注VersaBank动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VBNK新闻
- VersaBank (VBNK) Q3 Earnings Beat Estimates
- Canadian Imperial Bank (CM) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Royal Bank (RY) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Bank of Nova Scotia (BNS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- VersaBank expands receivable purchase program with securitized financing
- Fidus Investment (FDUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- VERSABANK TO PRESENT AT SIDOTI VIRTUAL INVESTOR CONFERENCE ON JUNE 12, 2025, AT 2:30 PM ET
- VersaBank Still Isn’t Perfect, But I’m Not Selling (NASDAQ:VBNK)
- VERSABANK PRESIDENT DAVID TAYLOR TO PRESENT ON THE BANK’S REVOLUTIONARY DIGITAL DEPOSIT RECEIPTS AT FLORIDA BANKERS ASSOCIATION ANNUAL MEETING
- Raymond James lowers VersaBank stock price target to $13 from $15
- Raymond James reaffirms VersaBank stock rating citing strong results
- VERSABANK SECOND QUARTER RESULTS CONTINUE TO DEMONSTRATE STRENGTH OF BUSINESS MODEL AS US RPP PORTFOLIO EXPERIENCES STRONG GROWTH
- VERSABANK DECLARES DIVIDENDS
- Raymond James maintains $15 target on VersaBank shares post-HQ move
- VersaPay stock target cut to Cdn$21 by Keefe Bruyette & Woods
- VERSABANK ANNOUNCES INTENTION TO REALIGN CORPORATE STRUCTURE TO STANDARD US BANK FRAMEWORK
- VersaBank: Risk Adverse Bank But Slowing Book Value Growth Expected (NASDAQ:VBNK)
- VERSABANK TO HOST SECOND QUARTER FISCAL 2025 FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL/WEBCAST WEDNESDAY, JUNE 4, 2025 at 9:00 A.M. ET
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- VersaBank 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VBNK)
- VersaBank (VBNK) Q1 2025 Earnings Call Transcript
日范围
12.30 12.66
年范围
8.51 18.36
- 前一天收盘价
- 12.29
- 开盘价
- 12.30
- 卖价
- 12.44
- 买价
- 12.74
- 最低价
- 12.30
- 最高价
- 12.66
- 交易量
- 464
- 日变化
- 1.22%
- 月变化
- 13.09%
- 6个月变化
- 19.85%
- 年变化
- -6.96%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值