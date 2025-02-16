Dövizler / VATE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VATE: INNOVATE Corp
4.96 USD 0.26 (5.53%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VATE fiyatı bugün 5.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.55 ve Yüksek fiyatı olarak 4.98 aralığında işlem gördü.
INNOVATE Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VATE haberleri
- INNOVATE Corp. (VATE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- INNOVATE Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VATE)
- Innovate Corp Q2 2025 slides: revenue drops 23%, Life Sciences segment shines
- INNOVATE Corp. notes 99.41% participation in debt exchange offer
- DBM Global to pay $4.4 million dividend, INNOVATE to receive $4 million
- Innovate Corp. downgraded to ’CC’ by S&P on planned debt exchange
- INNOVATE’s Portfolio Company DBM Global to Pay Cash Dividend
- Innovate Corp. rating downgraded at S&P due to weak liquidity, negative outlook
- DBM Global Enters Into Amended and Restated Credit Agreement
- DBM Global Enters Into an Amended and Restated Credit Agreement
- INNOVATE Corp. (VATE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- INNOVATE Corp.: A Storied Past With A Yet-Unclear Upside - Hold For Now (NYSE:VATE)
Günlük aralık
4.55 4.98
Yıllık aralık
3.25 13.79
- Önceki kapanış
- 4.70
- Açılış
- 4.69
- Satış
- 4.96
- Alış
- 5.26
- Düşük
- 4.55
- Yüksek
- 4.98
- Hacim
- 121
- Günlük değişim
- 5.53%
- Aylık değişim
- -7.64%
- 6 aylık değişim
- -35.67%
- Yıllık değişim
- 34.42%
21 Eylül, Pazar