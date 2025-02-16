Währungen / VATE
VATE: INNOVATE Corp
4.56 USD 0.14 (2.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VATE hat sich für heute um -2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.55 bis zu einem Hoch von 4.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die INNOVATE Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VATE News
Tagesspanne
4.55 4.81
Jahresspanne
3.25 13.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.70
- Eröffnung
- 4.69
- Bid
- 4.56
- Ask
- 4.86
- Tief
- 4.55
- Hoch
- 4.81
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -2.98%
- Monatsänderung
- -15.08%
- 6-Monatsänderung
- -40.86%
- Jahresänderung
- 23.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K