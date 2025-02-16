KurseKategorien
Währungen / VATE
Zurück zum Aktien

VATE: INNOVATE Corp

4.56 USD 0.14 (2.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VATE hat sich für heute um -2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.55 bis zu einem Hoch von 4.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die INNOVATE Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VATE News

Tagesspanne
4.55 4.81
Jahresspanne
3.25 13.79
Vorheriger Schlusskurs
4.70
Eröffnung
4.69
Bid
4.56
Ask
4.86
Tief
4.55
Hoch
4.81
Volumen
51
Tagesänderung
-2.98%
Monatsänderung
-15.08%
6-Monatsänderung
-40.86%
Jahresänderung
23.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K