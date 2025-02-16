Devises / VATE
VATE: INNOVATE Corp
4.96 USD 0.26 (5.53%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VATE a changé de 5.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.55 et à un maximum de 4.98.
Suivez la dynamique INNOVATE Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- INNOVATE Corp. (VATE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- INNOVATE Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VATE)
- Innovate Corp Q2 2025 slides: revenue drops 23%, Life Sciences segment shines
- INNOVATE Corp. notes 99.41% participation in debt exchange offer
- DBM Global to pay $4.4 million dividend, INNOVATE to receive $4 million
- Innovate Corp. downgraded to ’CC’ by S&P on planned debt exchange
- INNOVATE’s Portfolio Company DBM Global to Pay Cash Dividend
- Innovate Corp. rating downgraded at S&P due to weak liquidity, negative outlook
- DBM Global Enters Into Amended and Restated Credit Agreement
- DBM Global Enters Into an Amended and Restated Credit Agreement
- INNOVATE Corp. (VATE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- INNOVATE Corp.: A Storied Past With A Yet-Unclear Upside - Hold For Now (NYSE:VATE)
Range quotidien
4.55 4.98
Range Annuel
3.25 13.79
- Clôture Précédente
- 4.70
- Ouverture
- 4.69
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Plus Bas
- 4.55
- Plus Haut
- 4.98
- Volume
- 121
- Changement quotidien
- 5.53%
- Changement Mensuel
- -7.64%
- Changement à 6 Mois
- -35.67%
- Changement Annuel
- 34.42%
20 septembre, samedi