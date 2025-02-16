Валюты / VATE
VATE: INNOVATE Corp
4.68 USD 0.07 (1.47%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VATE за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.54, а максимальная — 4.87.
Следите за динамикой INNOVATE Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VATE
Дневной диапазон
4.54 4.87
Годовой диапазон
3.25 13.79
- Предыдущее закрытие
- 4.75
- Open
- 4.54
- Bid
- 4.68
- Ask
- 4.98
- Low
- 4.54
- High
- 4.87
- Объем
- 90
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- -12.85%
- 6-месячное изменение
- -39.30%
- Годовое изменение
- 26.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.