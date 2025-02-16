Moedas / VATE
VATE: INNOVATE Corp
4.70 USD 0.01 (0.21%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VATE para hoje mudou para -0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.65 e o mais alto foi 4.98.
Veja a dinâmica do par de moedas INNOVATE Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VATE Notícias
Faixa diária
4.65 4.98
Faixa anual
3.25 13.79
- Fechamento anterior
- 4.71
- Open
- 4.84
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Low
- 4.65
- High
- 4.98
- Volume
- 76
- Mudança diária
- -0.21%
- Mudança mensal
- -12.48%
- Mudança de 6 meses
- -39.04%
- Mudança anual
- 27.37%
