VATE: INNOVATE Corp
4.70 USD 0.01 (0.21%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VATEの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり4.65の安値と4.98の高値で取引されました。
INNOVATE Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VATE News
- INNOVATE Corp. (VATE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- INNOVATE Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VATE)
- Innovate Corp Q2 2025 slides: revenue drops 23%, Life Sciences segment shines
- INNOVATE Corp. notes 99.41% participation in debt exchange offer
- DBM Global to pay $4.4 million dividend, INNOVATE to receive $4 million
- Innovate Corp. downgraded to ’CC’ by S&P on planned debt exchange
- INNOVATE’s Portfolio Company DBM Global to Pay Cash Dividend
- Innovate Corp. rating downgraded at S&P due to weak liquidity, negative outlook
- DBM Global Enters Into Amended and Restated Credit Agreement
- DBM Global Enters Into an Amended and Restated Credit Agreement
- INNOVATE Corp. (VATE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- INNOVATE Corp.: A Storied Past With A Yet-Unclear Upside - Hold For Now (NYSE:VATE)
1日のレンジ
4.65 4.98
1年のレンジ
3.25 13.79
- 以前の終値
- 4.71
- 始値
- 4.84
- 買値
- 4.70
- 買値
- 5.00
- 安値
- 4.65
- 高値
- 4.98
- 出来高
- 76
- 1日の変化
- -0.21%
- 1ヶ月の変化
- -12.48%
- 6ヶ月の変化
- -39.04%
- 1年の変化
- 27.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K